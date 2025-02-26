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13:34, 26 февраля 2025Мир

Лавров назвал дату новой встречи делегаций России и США

Лавров: Новая встреча делегаций России и США пройдет 27 февраля
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Russian Foreign Ministry / Reuters

Новая встреча российской и американской делегаций по вопросу работы посольств пройдет в Стамбуле 27 февраля. Об этом сообщил глава МИД России Сергей Лавров, передает ТАСС в среду, 26 февраля.

«Мы говорили, что наши дипломаты высокого уровня, а также эксперты встретятся и рассмотрят системные проблемы, накопленные в результате противоправной деятельности предыдущей администрации США по созданию искусственных препон для деятельности российского посольства, на что мы, безусловно, отвечали взаимностью, поэтому также создавали некомфортные условия для работы посольства США в Москве. Такая встреча состоится завтра в Стамбуле», — отметил министр.

По словам Лаврова, итоги переговоров продемонстрируют, насколько «быстро и эффективно смогут двигаться» Москва и Вашингтон в восстановлении своих отношений.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что предстоящие переговоры российской и американской делегаций будут посвящены вопросам двусторонних отношения. Он подчеркнул, что странам необходимо повысить взаимный уровень доверия.

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