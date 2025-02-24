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00:08, 25 февраля 2025Россия

Путин раскрыл темы ближайших переговоров России и США

Путин: Россия и США обсудят двусторонние отношения при ближайших контактах
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Reuters

Президент России Владимир Путин рассказал, чему будут посвящены ближайшие контакты страны с США. Об этом он высказался в беседе с автором программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» Павлом Зарубиным.

Путин раскрыл темы ближайших переговоров России и США и подчеркнул, что стороны обсудят двусторонние отношения. Странам следует повысить уровень доверия между друг другом. «Именно этим мы и занимались в Эр-Рияде, именно этому будут посвящены ближайшие контакты на высоком уровне», — сказал он.

Российский лидер объяснил, что для решения острых вопросов, включая конфликт на Украине, и Россия, и США должны сделать первый шаг.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о постоянных контактах с Путиным и его окружением по урегулированию конфликта на Украине. «Я предпочел бы сразу достичь постоянного урегулирования. Но прекращение огня, вероятно, удастся согласовать чуть быстрее», — сказал он.

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