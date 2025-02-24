Трамп заявил о постоянных контактах с Путиным и его окружением

Президент США Дональд Трамп заявил, что его команда поддерживает постоянные контакты с российским лидером Владимиром Путиным. Его слова приводит РИА Новости.

Трамп заявил о постоянных контактах с Путиным и его окружением по урегулированию конфликта на Украине.

«Я предпочел бы сразу достичь постоянного урегулирования. Но прекращение огня, вероятно, удастся согласовать чуть быстрее», — предположил он на пресс-конференции.

По словам американского лидера, урегулирование конфликта на Украине отвечает интересам всех сторон. Трамп добавил, что США делают все возможное для приближения этого момента.

Ранее Трамп сообщил, что позвонил российскому президенту одному из первых после выборов. «Один из первых звонков, который я сделал после выборов, был Путину, и к нам отнеслись с огромным уважением», — сказал политик.