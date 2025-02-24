Трамп позвонил Путину одному из первых после выборов

Трамп: Одним из первых звонков после выборов был звонок Путину

Президент США Дональд Трамп заявил, что позвонил российскому коллеге Владимиру Путину одному из первых после победы на выборах. Его слова приводит РИА Новости.

«Один из первых звонков, который я сделал после выборов, был Путину, и к нам отнеслись с огромным уважением», — сказал политик.

Трамп добавил, что Россия хочет заключить сделку по Украине для завершения конфликта. Он также рассказал, что Вашингтон поддерживает постоянный контакт с Москвой, команда американского лидера постоянно работает с российским коллегой и его окружением.

12 февраля Трамп поговорил с Путиным по телефону. Как утверждал президент США, разговор с российским лидером был очень продуктивным.

