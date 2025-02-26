В посольстве США высказались о темах предстоящих переговоров с Россией

Reuters: США и Россия в Стамбуле не обсудят Украину, политику и безопасность

Представители США и России на предстоящих переговорах не будут обсуждать конфликт на Украине, вопросы политики и безопасности. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на неназванного сотрудника посольства США в Турции.

«Американские и российские официальные лица не будут обсуждать политические вопросы и вопросы безопасности на переговорах в Стамбуле», — утверждается в публикации.

По данным неназванного дипломата, украинский конфликт «также не будет стоять на повестке дня». Он отметил, что делегации обсудят исключительно вопросы, касающиеся деятельности дипломатических представительств США и России.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что новая встреча российской и американской делегаций по вопросу работы посольств пройдет в Стамбуле 27 февраля.