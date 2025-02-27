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10:15, 27 февраля 2025Мир

Начались переговоры России и США в Стамбуле

Переговоры России и США по проблемам работы посольств начались в Стамбуле
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Переговоры между представителями России и США по проблемам работы посольств начались в резиденции генерального консула США в Стамбуле. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, микроавтобус с российской делегацией въехал на территорию резиденции около 09:50.

Отмечается, что российско-американская встреча будет посвящена «раздражителям» в двусторонних отношениях и проблемам работы посольств в Москве и Вашингтоне.

Анонсируя проведение встречи, глава МИД России выразил надежду, что по итогам встречи станет понятно, насколько обе стороны «смогут двигаться быстро и эффективно» в решении проблемных вопросов.

Ранее стало известно, что в Стамбуле представители США и России не будут обсуждать конфликт на Украине, вопросы политики и безопасности. Уточнялось, что делегации обсудят исключительно вопросы, касающиеся деятельности дипломатических представительств двух государств.

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