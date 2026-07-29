Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:56, 29 июля 2026 (обновлено: 10:00, 29 июля 2026)Россия

Россиянин пнул жену по лицу на глазах у ребенка и попал на видео

В Новосибирске мужчина пнул жену по лицу на глазах у ребенка
Майя Назарова
Майя Назарова (Редактор отдела «Россия»)

В Новосибирске в Затулинском жилмассиве мужчина пнул жену по лицу на глазах у ребенка. Действия россиянина попали на видео, ролик опубликовал Telegram-канал «Затулинка Акатуйский Фламинго Новосибирск».

На представленных кадрах видно, как россиянин догоняет женщину. Он валит ее на землю и наносит удар ногой по лицу. За ситуацией наблюдает плачущий ребенок.

По сведениям портала Ngs.ru, семья недавно переехала в этот район. Такие конфликты между супругами происходят довольно часто.

В МВД по Новосибирской области пока произошедшее не комментировали.

До этого стало известно, что житель Северной Осетии избил бывшую жену до сотрясения на глазах у сына в детском саду. Пострадавшая рассказала, что никто из сотрудников дошкольного учреждения не обеспечил безопасность ее ребенку. Полиция, по ее утверждению, также не отреагировала — несмотря на вызов скорой и госпитализацию, бывшего супруга не задержали, а виноватой выставили ее.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Павла Дурова объявили в международный розыск. ФСБ обвиняет основателя Telegram в содействии терроризму
    Захарова ответила на слова главы Минобороны Италии о лекарстве для Украины
    Стала известна обещанная сумма завербованному в чате знакомств «Дайвинчик» подростку
    Двигатель летевшего в Краснодар самолета с пассажирами загорелся в небе
    Стало известно о максимально разрушительном оружии России
    Два человека стали жертвами ночной атаки ВСУ на Крым
    Школа в Подмосковье отказалась открывать 10 класс для учеников
    Россиянин пнул жену по лицу на глазах у ребенка и попал на видео
    В Москве предрекли удар Киева по Европе
    Назван гонорар Михаила Ефремова за первую роль в кино после колонии
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok