Россиянин пнул жену по лицу на глазах у ребенка и попал на видео

В Новосибирске мужчина пнул жену по лицу на глазах у ребенка

В Новосибирске в Затулинском жилмассиве мужчина пнул жену по лицу на глазах у ребенка. Действия россиянина попали на видео, ролик опубликовал Telegram-канал «Затулинка Акатуйский Фламинго Новосибирск».

На представленных кадрах видно, как россиянин догоняет женщину. Он валит ее на землю и наносит удар ногой по лицу. За ситуацией наблюдает плачущий ребенок.

По сведениям портала Ngs.ru, семья недавно переехала в этот район. Такие конфликты между супругами происходят довольно часто.

В МВД по Новосибирской области пока произошедшее не комментировали.

До этого стало известно, что житель Северной Осетии избил бывшую жену до сотрясения на глазах у сына в детском саду. Пострадавшая рассказала, что никто из сотрудников дошкольного учреждения не обеспечил безопасность ее ребенку. Полиция, по ее утверждению, также не отреагировала — несмотря на вызов скорой и госпитализацию, бывшего супруга не задержали, а виноватой выставили ее.