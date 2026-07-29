Депутат Чепа: В очередном пакете антироссийских санкций не может быть серьезных пунктов

На Западе все прекрасно понимают, что антироссийские санкции не работают и для очередного пакета не осталось серьезных пунктов, заявил первый зампред комитета Госдумы по международным отношениям Алексей Чепа. Комментарий он дал «Ленте.ру».

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский и президент Финляндии Александр Стубб заявили Сенату США, что законопроект о «сокрушительных санкциях» против России якобы поможет Киеву повлиять на ход боевых действий. Об этом сообщил сенатор-республиканец Джим Риш.

«Я не знаю, что может войти в 22-й пакет санкций, потому что в 21-й пакет они долго искали, что можно внести, и вписывали какие-то точечные мелкие противостояния. Позиций серьезных нет и быть не может. И они уже все прекрасно понимают, что эти санкции не действуют, что это обман. Они сегодня пытаются любыми способами добиться какой-то остановки военных действий», — прокомментировал депутат.

Чепа добавил, что Украина пытается нарастить удары по гражданским объектам и идет таким образом на шантаж. Вместе с тем он напомнил, что Россия последовательно говорит об условиях заключения мира, при которых недопустимо давление на российское руководство.

27 июля президент России Владимир Путин заявил, что санкции Запада против России рекордны как по их числу, так и по бесполезности. Он подчеркнул, что российская сторона добьется целей специальной военной операции.