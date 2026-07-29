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11:42, 29 июля 2026 (обновлено: 11:54, 29 июля 2026)Бывший СССР

Лавров назвал «главные боеголовки» против России

Лавров назвал страны Прибалтики «главными боеголовками» против России
Анастасия Дубова (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Bocharov Denis / news.ru / Globallookpress.com

Страны Прибалтики стали «главными боеголовками» против России. Такое заявление сделал министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью ТАСС.

«Ну и что, успокоились? Они сейчас главные "боеголовки", которых натравливают на нас (...). Литва с Латвией сейчас заявили, что они отменяют запрет на размещение ядерного оружия на своей территории», — высказался министр.

Он также напомнил о расширении Североатлантического альянса (НАТО) и Европейского союза (ЕС) в начале 2000-х. По словам Лаврова, западные страны объясняли вступление государств Прибалтики тем, что после распада СССР у них якобы сохранился страх перед Россией, а членство в альянсе и Евросоюзе должно было их «успокоить».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что размещение ядерного оружия не добавит Прибалтике безопасности, напротив, вынудит Россию принимать контрмеры. Он подчеркнул, что Вильнюс, запустивший процесс снятия запрета на размещение ядерного оружия на территории страны, старается не отставать от соседа и поэтому повторяет шаги Хельсинки.

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