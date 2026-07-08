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13:12, 8 июля 2026Мир

Россия ответит на размещение ядерного оружия в Прибалтике

Песков: Размещение ядерного оружия в Прибалтике вынудит Россию принимать контрмеры
Кристина Козлова (редактор)

Фото: Александр Щербак / РИА Новости

Размещение ядерного оружия не добавит Прибалтике безопасности, напротив, вынудит Россию принимать контрмеры. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге, передает ТАСС.

«В отличие от ожиданий этих стран, которые принимают такое решение, это не добавит им безопасности. Наоборот, это существенно повысит уровень опасности для них, потому что в отношении таких стран будут приниматься контрмеры, с тем чтобы мы могли обеспечить наши интересы», — прокомментировал ситуацию Песков.

Пресс-секретарь президента связал ядерные планы Литвы и других стран Прибалтики с действиями Финляндии. Он подчеркнул, что Вильнюс, запустивший процесс снятия запрета на размещение ядерного оружия на территории страны, старается не отставать от соседа и поэтому повторяет шаги Хельсинки.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия примет военно-технические и политические меры реагирования на снятие запрета на размещение ядерного оружия в Финляндии. По ее словам, подобное решение Хельсинки является беспочвенным и представляет собой реальную угрозу национальной безопасности России.

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