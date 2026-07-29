Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
11:56, 29 июля 2026 (обновлено: 12:18, 29 июля 2026)Интернет и СМИ

Раскрыта судьба Telegram в России после обвинения Дурова в содействии терроризму

Депутат Колесник допустил, что Telegram могут признать террористическим в России
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: FaceBorn / Shutterstock / Fotodom  

Депутат Госдумы Андрей Колесник раскрыл возможную судьбу мессенджера Telegram в России после новостей о том, что основателя платформы, предпринимателя Павла Дурова обвинили в содействии террористической деятельности. О ней Колесник поговорил с NEWS.ru.

«По поводу признания мессенджера террористическим — это решать спецслужбам. Думаю, вполне может произойти и такое», — заявил парламентарий. По его словам, через Telegram украинские спецслужбы действительно вербуют взрослых и детей для совершения преступлений.

Утром 29 июля появились сообщения о том, что ФСБ объявила Дурова в международный розыск, позднее ведомство уточнило эту информацию, отметив, что это решение еще принимается. Основателя Telegram также обвинили в содействии террористической деятельности.

По данным ФСБ, Telegram не удалял многочисленные каналы и чаты, которые использовались для подготовки диверсий, терактов и мошеннических операций в интернете. Также платформа не ограничила доступ к запрещенной информации из бота «Дайвинчик», внесенного в реестр запрещенных сайтов Роскомнадзора.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    После избиения и смерти ученого, награжденного Путиным, задержан бизнесмен и бывший гаишник. Его жена привела свою версию событий
    В Литве нашли туннель из Белоруссии
    Россиян предупредили об эксплуатирующих эмоции мошенниках
    Лавров ответил на амбиции Мерца призывом приготовиться
    В Минобороны раскрыли детали боестолкновения с ВСУ с применением авиации в Черном море
    В России развеяли один из главных автомобильных мифов
    Россиянин порезал забравшегося к нему через балкон соседа
    Зеленский отправил в отставку премьера двумя словами
    В Польше сделали заявление о войне с Россией
    Известный российский бренд начал продавать грязные рубашки и нарвался на гнев покупателей
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok