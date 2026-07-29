Раскрыта судьба Telegram в России после обвинения Дурова в содействии терроризму

Депутат Колесник допустил, что Telegram могут признать террористическим в России

Депутат Госдумы Андрей Колесник раскрыл возможную судьбу мессенджера Telegram в России после новостей о том, что основателя платформы, предпринимателя Павла Дурова обвинили в содействии террористической деятельности. О ней Колесник поговорил с NEWS.ru.

«По поводу признания мессенджера террористическим — это решать спецслужбам. Думаю, вполне может произойти и такое», — заявил парламентарий. По его словам, через Telegram украинские спецслужбы действительно вербуют взрослых и детей для совершения преступлений.

Утром 29 июля появились сообщения о том, что ФСБ объявила Дурова в международный розыск, позднее ведомство уточнило эту информацию, отметив, что это решение еще принимается. Основателя Telegram также обвинили в содействии террористической деятельности.

По данным ФСБ, Telegram не удалял многочисленные каналы и чаты, которые использовались для подготовки диверсий, терактов и мошеннических операций в интернете. Также платформа не ограничила доступ к запрещенной информации из бота «Дайвинчик», внесенного в реестр запрещенных сайтов Роскомнадзора.