Российская «Молния» пролетела 120 километров и уничтожила цель

РИА Новости: Российский БПЛА «Молния» пролетел 120 километров и уничтожил цель

Российский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) «Молния» пролетел 120 километров, обходя зоны действия средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) противника, и уничтожил цель — пикап Вооруженных сил Украины. Об этом РИА Новости сообщил начальник разведки 51-й общевойсковой армии группировки Центр с позывным Апостол.

«Рекорд был установлен нами на 120 километров — на "Молнии" пролетели. Естественно, не по прямой, а с учетом обхода зон РЭБ так и далее. Посчитали трек — порядка 120 километров, и то на конечной стадии попали в пикап, не просто так полетели», — сказал собеседник.

Ранее советник президента Украины по вопросам развития оборонных технологий Сергей Бескрестнов заявил в Telegram, что Вооруженные силы России начали использовать многоцелевые дроны «Гербера» для управления ударными аппаратами «Молния» на большой дальности.

Также в июле Telegram-канал «Военная хроника» сообщил, что на Украине заметили российский ударный БПЛА К-8 «Двушка», который напоминает уменьшенную копию дрона «Молния».