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12:02, 29 июля 2026 (обновлено: 12:06, 29 июля 2026)Экономика

Клиенты крупного российского банка смогут расплачиваться в стране БРИКС по QR-коду

ВТБ сообщил о запуске оплаты по QR-коду в Бразилии
Дмитрий Воронин

Фото: shisu_ka / Shutterstock / Fotodom

Клиенты ВТБ получили возможность оплачивать покупки и услуги в Бразилии со своего счета в мобильном приложении при помощи QR-кода. Об этом говорится в пресс-релизе данного российского банка, поступившем «Ленте.ру».

В крупной кредитной организации уточнили, что для оплаты нужно будет войти в ВТБ Онлайн, навести камеру смартфона на QR-код на чеке или терминале и подтвердить платеж. Сумма одной такой операции в стране БРИКС сможет составить до 40 тысяч рублей, и комиссия за проведение платежа взиматься не будет.

«Регион популярен у наших туристов, в нем высокая деловая активность, поэтому ожидаем, что спрос на инструмент будет высоким», – подчеркнул руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин.

Ранее банк запустил аналогичный сервис для оплаты в КНР. Там максимальную суммы одной операции ограничили 70 тысячами рублей. «В Китае QR-код давно вытеснил наличные: более 90 процентов населения расплачиваются им ежедневно»,— комментировала первый зампред правления ВТБ Ольга Скоробогатова.

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