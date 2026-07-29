Клиенты крупного российского банка смогут расплачиваться в стране БРИКС по QR-коду

ВТБ сообщил о запуске оплаты по QR-коду в Бразилии

Клиенты ВТБ получили возможность оплачивать покупки и услуги в Бразилии со своего счета в мобильном приложении при помощи QR-кода. Об этом говорится в пресс-релизе данного российского банка, поступившем «Ленте.ру».

В крупной кредитной организации уточнили, что для оплаты нужно будет войти в ВТБ Онлайн, навести камеру смартфона на QR-код на чеке или терминале и подтвердить платеж. Сумма одной такой операции в стране БРИКС сможет составить до 40 тысяч рублей, и комиссия за проведение платежа взиматься не будет.

«Регион популярен у наших туристов, в нем высокая деловая активность, поэтому ожидаем, что спрос на инструмент будет высоким», – подчеркнул руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин.

Ранее банк запустил аналогичный сервис для оплаты в КНР. Там максимальную суммы одной операции ограничили 70 тысячами рублей. «В Китае QR-код давно вытеснил наличные: более 90 процентов населения расплачиваются им ежедневно»,— комментировала первый зампред правления ВТБ Ольга Скоробогатова.