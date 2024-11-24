Назван наиболее вероятный новый посол России в США

«Ъ»: новым послом России в США станет директор департамента МИД Дарчиев

Новым послом России в США, вероятнее всего, станет директор департамента Северной Америки МИД Александр Дарчиев. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на три осведомленных источника.

Ранее Дарчиев занимал пост посла России в Канаде. В МИД пояснили РБК, что с кандидатурой посла в США давно определились.

«Уже пара месяцев как это секрет полишинеля. В связи с наличием законодательных ограничений публично процесс не комментируем», — завили в ведомстве.

20 ноября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что новый посол России в США уже выбран, в данный момент проходят необходимые процедуры по официальному утверждению его кандидатуры.