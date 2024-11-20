В Кремле заявили об утверждении нового посла России в США

Песков: кандидатура нового посла России в США уже выбрана

Новый посол России в США уже выбран, в данный момент проходят необходимые процедуры по официальному утверждению его кандидатуры. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«В обозримой перспективе можно ожидать такое назначение — кандидатура посла России в США действительно уже выбрана. В данный момент выполняются все необходимые процедуры по утверждению, а также по подготовке соответствующего указа. (...) Как только все формальности будут завершены, мы обязательно сообщим, кто это», — отметил представитель Кремля.

По словам Пескова, назначение нового посла может произойти как до конца 2024 года, так и до инаугурации избранного президента США Дональда Трампа (вступление 47-го президента США в должность произойдет 20 января 2025 года — прим. «Ленты.ру»). Он добавил, что в этом вопросе «никто не пытается подгадать под какие-то точные сроки».

5 октября Анатолий Антонов завершил работу на должности российского посла в США, которую он занимал с 2017 года, и вернулся в Россию.