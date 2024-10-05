Антонов завершил работу в качестве посла России в США

Анатолий Антонов завершил работу на посту посла России в США

Посол России в США Анатолий Антонов завершил работу на посту и возвращается на Россию. Об этом сообщили ТАСС в российском посольстве в Вашингтоне.

«Сегодня в 15:00 (22:00 мск — прим. «Ленты.ру») самолет [с Анатолием Антоновым на борту] вылетает», — уточнил собеседник агентства.

Антонов занял должность посла России в США в августе 2017 года.

Ранее в октябре дипломат указал на полное отсутствие политических контактов на высоком уровне между Москвой и Вашингтоном. По словам Антонова, иногда удается добиться лишь какого-либо диалога с Белым домом или Госдепом.

