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20:04, 5 октября 2024Мир

Антонов завершил работу в качестве посла России в США

Анатолий Антонов завершил работу на посту посла России в США

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Посол России в США Анатолий Антонов завершил работу на посту и возвращается на Россию. Об этом сообщили ТАСС в российском посольстве в Вашингтоне.

«Сегодня в 15:00 (22:00 мск — прим. «Ленты.ру») самолет [с Анатолием Антоновым на борту] вылетает», — уточнил собеседник агентства.

Антонов занял должность посла России в США в августе 2017 года.

Ранее в октябре дипломат указал на полное отсутствие политических контактов на высоком уровне между Москвой и Вашингтоном. По словам Антонова, иногда удается добиться лишь какого-либо диалога с Белым домом или Госдепом.

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