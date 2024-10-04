Антонов указал на отсутствие политические контактов на высоком уровне между РФ и США

Антонов заявил, что у России и США нет политических контактов на высоком уровне

Посол РФ в США Анатолий Антонов указал на полное отсутствие политических контактов на высоком уровне между Москвой и Вашингтоном. По его словам, иногда удается добиться лишь какого-либо диалога с Белым домом или Госдепом, сообщает ТАСС.

«Отмечу, что удается сохранить связь с Белым домом, где мы имеем возможность затронуть важные вопросы ситуации в мире, на Украине, политики США на постсоветском пространстве, которая разумеется направлена против нашей страны», — подчеркнул дипломат.

С американским внешнеполитическим ведомством, как уточнил Антонов, контакты сводятся к обсуждению технических проблем функционирования отношений между двумя странами. Он добавил, что в связи с трудностями в отношениях с Вашингтоном в США не хватает российских дипломатов, что сильно повлияло на работу консульств.

Ранее Антонов заявил, что американская администрация отказывается обсуждать с российскими властями атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область.