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04:49, 4 октября 2024Мир

Антонов указал на отсутствие политические контактов на высоком уровне между РФ и США

Антонов заявил, что у России и США нет политических контактов на высоком уровне
Анатолий Антонов

Анатолий Антонов. Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Посол РФ в США Анатолий Антонов указал на полное отсутствие политических контактов на высоком уровне между Москвой и Вашингтоном. По его словам, иногда удается добиться лишь какого-либо диалога с Белым домом или Госдепом, сообщает ТАСС.

«Отмечу, что удается сохранить связь с Белым домом, где мы имеем возможность затронуть важные вопросы ситуации в мире, на Украине, политики США на постсоветском пространстве, которая разумеется направлена против нашей страны», — подчеркнул дипломат.

С американским внешнеполитическим ведомством, как уточнил Антонов, контакты сводятся к обсуждению технических проблем функционирования отношений между двумя странами. Он добавил, что в связи с трудностями в отношениях с Вашингтоном в США не хватает российских дипломатов, что сильно повлияло на работу консульств.

Ранее Антонов заявил, что американская администрация отказывается обсуждать с российскими властями атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область.

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      Марина Совина
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