Посол Антонов: США не обсуждают с Россией провокацию ВСУ в Курской области

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что американская администрация отказывается обсуждать с российскими властями атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область. Его слова приводит ТАСС.

При этом, по словам Антонова, ни одного осуждения из Вашингтона не было услышано. «Не захотели данный сюжет обсуждать и в администрации [США] на личных встречах. Никакого сочувствия. Ни единого слова», — подчеркнул дипломат.

Антонов также признался, что ему удалось поговорить с некоторыми бывшими чиновниками. «Настрой понятен. Надо сделать все, чтобы Россия не победила на поле боя, но нанести нам стратегическое поражение невозможно», — рассказал посол.

По мнению Антонова, «заветной мечтой» президента Украины Владимира Зеленского является военное столкновение России с США и другими странами НАТО. «Это тот вариант, в случае реализации которого на Банковской только бы потирали руки», — пояснил он.

Ранее Антонов заявил, что по мере движения к выборам главы государства 5 ноября, «работать здесь становится все труднее». Помимо угроз, посол упомянул «демонстрации с провокационными лозунгами и оскорблениями в адрес руководства нашей страны».