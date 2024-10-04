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03:41, 4 октября 2024Мир

Посол Антонов рассказал об угрозах в его адрес в США

Посол Антонов рассказал об угрозах ему и другим дипломатам в США
Анатолий Антонов

Анатолий Антонов. Фото: Sergei Karpukhin / Reuters

В адрес российских дипломатов в США и посла РФ в Вашингтоне Анатолия Антонова поступают угрозы физической расправой. Об этом сообщил он сам, его слова передает ТАСС.

Антонов отметил, что по мере движения к выборам главы государства 5 ноября, «работать здесь становится все труднее». Помимо угроз, посол упомянул «демонстрации с провокационными лозунгами и оскорблениями в адрес руководства нашей страны».

«История повторяется. Все чаще мы слышим обвинения в адрес нашей страны во вмешательстве во внутренние дела в Америке. Будь то влияние на мнения избирателей, либо некие хакерские атаки. Конечно же, никаких доказательств нам не приводят», — заключил Антонов.

До этого дипломат оценил отношения России и США фразой «ржавеют и распадаются». По его словам, единственная позитивная сфера во взаимодействии двух сторон — это космос. Он также напомнил, что Россия и США являются великими державами, постоянными Совета Безопасности ООН, которые несут особую ответственность за глобальный мир и безопасность.

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      Сергей Грехов
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