Посол Антонов рассказал об угрозах в его адрес в США

В адрес российских дипломатов в США и посла РФ в Вашингтоне Анатолия Антонова поступают угрозы физической расправой. Об этом сообщил он сам, его слова передает ТАСС.
Антонов отметил, что по мере движения к выборам главы государства 5 ноября, «работать здесь становится все труднее». Помимо угроз, посол упомянул «демонстрации с провокационными лозунгами и оскорблениями в адрес руководства нашей страны».
«История повторяется. Все чаще мы слышим обвинения в адрес нашей страны во вмешательстве во внутренние дела в Америке. Будь то влияние на мнения избирателей, либо некие хакерские атаки. Конечно же, никаких доказательств нам не приводят», — заключил Антонов.
До этого дипломат оценил отношения России и США фразой «ржавеют и распадаются». По его словам, единственная позитивная сфера во взаимодействии двух сторон — это космос. Он также напомнил, что Россия и США являются великими державами, постоянными Совета Безопасности ООН, которые несут особую ответственность за глобальный мир и безопасность.