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00:31, 4 октября 2024Мир

Отношения России и США оценили фразой «ржавеют и распадаются»

Посол РФ в США Антонов: отношения Москвы и Вашингтона ржавеют и распадаются
Анатолий Антонов

Анатолий Антонов. Фото: Sergei Karpukhin / Reuters

Посол России в США Анатолий Антонов прокомментировал отношения Москвы и Вашингтона. Об этом он высказался в интервью программе «Большая игра» на Первом канале.

Антонов оценил отношения России и США фразой «ржавеют и распадаются». По его словам, единственная позитивная сфера во взаимодействии двух сторон — это космос. Он также напомнил, что Россия и США являются великими державами, постоянными Совета Безопасности ООН, которые несут особую ответственность за глобальный мир и безопасность.

«Наши отношения ржавеют и распадаются. <...> Всегда зрителям и журналистам хочется найти какой-то позитив. Конечно же есть, назову его — это космос», — сказал он.

Ранее Антонов заявил о риске ядерной катастрофы из-за администрации президента США Джо Байдена. По его мнению, американские власти толкают мир именно к такому кризису.

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      Марина Совина
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