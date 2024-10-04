Отношения России и США оценили фразой «ржавеют и распадаются»

Посол РФ в США Антонов: отношения Москвы и Вашингтона ржавеют и распадаются

Посол России в США Анатолий Антонов прокомментировал отношения Москвы и Вашингтона. Об этом он высказался в интервью программе «Большая игра» на Первом канале.

Антонов оценил отношения России и США фразой «ржавеют и распадаются». По его словам, единственная позитивная сфера во взаимодействии двух сторон — это космос. Он также напомнил, что Россия и США являются великими державами, постоянными Совета Безопасности ООН, которые несут особую ответственность за глобальный мир и безопасность.

«Наши отношения ржавеют и распадаются. <...> Всегда зрителям и журналистам хочется найти какой-то позитив. Конечно же есть, назову его — это космос», — сказал он.

Ранее Антонов заявил о риске ядерной катастрофы из-за администрации президента США Джо Байдена. По его мнению, американские власти толкают мир именно к такому кризису.