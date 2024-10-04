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00:06, 4 октября 2024Мир

Россия заявила о риске ядерной катастрофы из-за администрации Байдена

Посол РФ в США Антонов: администрация Байдена толкает мир к ядерной катастрофе

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что администрация президента США Джо Байдена толкает мир к ядерной катастрофе. Его слова приводит ТАСС.

«Я сказал американцам, сказал коллегам в Белом доме и Госдепартаменте о том, что вы толкаете [мир] к ядерной катастрофе», — сказал дипломат. По его словам, администрация президента США «толкает мир именно к такой катастрофе».

Антонов призвал американских политиков «опомниться» на фоне визита Владимира Зеленского в США. Он также заявил, что РФ не отступит от требования учитывать свои национальные интересы. Антонов также посетовал, что Соединенные Штаты пытаются «извратить правду заявлениями, что Россия не хочет мира».

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      Марина Совина
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