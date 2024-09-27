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04:18, 27 сентября 2024Мир

Посол Антонов обратился к американским политикам после визита Зеленского в США

Посол РФ Антонов призвал политиков в США «опомниться» на фоне визита Зеленского
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Christoph Soeder / dpa / Global Look Press

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов призвал американских политиков «опомниться» на фоне визита Владимира Зеленского в США. Он также заявил, что РФ не отступит от требования учитывать свои национальные интересы, пишет РИА Новости.

«Призываем американских политиков опомниться. Понять, что Российская Федерация никогда не отступит от требования учитывать свои национальные интересы. Ракетами и бомбами, как доказано историей, нас не сломить», — подчеркнул посол.

Антонов также посетовал, что Соединенные Штаты пытаются «извратить правду заявлениями, что Россия не хочет мира».

Ранее посол Анатолий Антонов заявил, что американские власти не обращались к посольству России для организации двусторонних контактов на полях Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил отказ президента Владимира Путина ехать на заседание Генеральной Ассамблеи. По его словам, в настоящее время российскому лидеру не стоит совершать поездки в Соединенные Штаты.

23 сентября Владимир Зеленский прибыл в США для участия в Генассамблее ООН. Как сообщалось, в ходе своего визита он также намерен обсудить мирный план по Украине с американским президентом Джо Байденом. Кроме того, Зеленский планирует встретиться в Нью-Йорке с канцлером Германии Олафом Шольцем.

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      Марина Совина
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