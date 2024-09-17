Посол Антонов раскрыл позицию США по организации встреч с Россией на полях ГА ООН

Посол Антонов: США не обращались к России для организации встреч на полях ГА ООН

Власти США не обращались к посольству России для организации двусторонних контактов на полях Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН) в Нью-Йорке. Об этом заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов в беседе с РИА Новости.

«Что касается двусторонних, то американцы не запрашивали через посольство», — подчеркнул дипломат.

10 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил отказ президента Владимира Путина ехать на заседание Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, которое пройдет 22-23 сентября. По его словам, в настоящее время российскому лидеру не стоит совершать поездки в Соединенные Штаты.

Ранее ГА ООН приняла проект резолюции с требованием к России вывести войска с территории Запорожской АЭС (ЗАЭС). За документ проголосовали 99 из 192 стран. Москва выступила против. Зампред РФ при ООН Дмитрий Полянский назвал резолюцию политизированной.