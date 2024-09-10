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03:55, 10 сентября 2024Мир

В Кремле объяснили отказ Путина ехать на Генассамблею ООН

Песков назвал ГА ООН в США не лучшим направлением для поездок Путина

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил отказ президента Владимира Путина ехать на заседание Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, которое пройдет 22-23 сентября. По его словам, в настоящее время российскому лидеру не стоит совершать поездки в США, сообщает РИА Новости.

«Он не ездит последние годы. Потом все-таки сейчас США — это, кстати говоря, страна, которая не лучшим образом выполняет свои обязательства, как страны — штаб-квартиры ООН. Поэтому сейчас, наверное, это не лучшее направление для поездок», — заявил официальный представитель Кремля.

Ранее ГА ООН приняла проект резолюции с требованием к РФ вывести войска с территории Запорожской АЭС (ЗАЭС). За документ проголосовали 99 из 192 стран. Россия выступила против. Зампред РФ при ООН Дмитрий Полянский назвал резолюцию политизированной.

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      Марина Совина
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