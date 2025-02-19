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07:30, 19 февраля 2025Мир

Трамп высказался о переговорах в Эр-Рияде. Он назвал сроки встречи с Путиным и заявил о нежелании России уничтожать города Украины

Трамп: РФ могла бы очень быстро уничтожить города на Украине, но не хочет этого
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп прокомментировал встречу американской и российских делегаций в Эр-Рияде, посвященную урегулированию конфликта на Украине. Его слова приводит Fox News.

Трамп выступил в защиту России

Трамп подчеркнул, что Россия может «очень быстро» уничтожить украинские города на 100 процентов, включая Киев. Однако Москва не хочет этого делать. «Если бы она хотела сделать это на сто процентов, то, вероятно, это произошло бы очень быстро», — предположил американский лидер.

Путин сам неоднократно говорил, что при необходимости он будет готов вести переговоры и с Зеленским

Дмитрий Песковпресс-секретарь президента

Ранее президент России Владимир Путин неоднократно говорил о готовности Москвы добиваться целей на Украине посредством переговоров. Как отметил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, эта позиция была подтверждена во время телефонного разговора российского президента с Трампом, который состоялся 12 февраля.

Президенты двух стран могут встретиться до конца февраля, допустил Трамп. Песков заявлял, что Путин готов к встрече с американским коллегой без условий.

Американский президент разочаровался в Украине

Трамп также выразил разочарование, что Украина не использовала возможности для урегулирования конфликта с Россией. По его мнению, кризис возможно было разрешить без территориальных потерь Украины еще несколько лет назад, если бы процессом руководил даже «посредственный переговорщик».

Но у них было три года, чтобы сесть за стол переговоров. Это могло быть урегулировано еще тогда. Можно было заключить сделку, которая бы сохранила почти всю территорию Украины, без разрушений, без гибели людей, а также без уничтоженных городов

Дональд Трамппрезидент США

Президент США добавил, что если Украины хочет получить место за столом переговоров, ей нужно провести выборы президента. По его словам, украинский лидер Владимир Зеленский сейчас получает крайне мало поддержки: его рейтинг опустился до четырех процентов. Трамп добавил, что вопрос проведения выборов на Украине беспокоит не только Россию, а многие страны.

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Кроме того, Трамп возмутился использованием Украиной помощи США. Он напомнил, что Зеленский не знает о судьбе половины выделенных стране американских денег. «Мы даем сотни миллиардов долларов, но я никогда не видел прозрачного отчета с данными о том, куда идут эти деньги», — подчеркнул он.

Переговоры в Эр-Рияде назвали монументальным шагом для мира

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что встреча в Эр-Рияде стала первым этапом к урегулированию конфликта на Украине. «Это по-настоящему монументальный шаг в сторону мира», — сказала она. В свою очередь, Трамп назвал диалог «очень хорошим».

4,5
часа

длились переговоры России и США по Украине

Встреча состоялась 18 февраля. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что страны договорились о восстановлении дипломатических отношений. Госсекретарь США Марко Рубио добавил, что после урегулирования украинского конфликта западным странам придется отменить санкции против России.

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