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16:54, 18 февраля 2025Мир

Лавров оценил переговоры России и США в Саудовской Аравии

Лавров: Разговор с делегацией США был очень полезным, стороны слышали друг друга
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Разговор российской делегации с представителями США в Саудовской Аравии был очень полезным, поскольку стороны слушали и слышали друг друга. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, его слова передает ТАСС.

«Наш диалог был, по моему мнению, очень полезным. Мы не просто слушали, но и слышали друг друга. И у меня есть все основания полагать, что американская сторона стала лучше понимать нашу позицию (...). На переговорах делегации обсуждали налаживание отношений, и это было довольно небезуспешно», — рассказал дипломат.

При этом Лавров указал на то, что достижение взаимопонимания Москвы и Вашингтона по ряду вопросов «не означает сближение позиций двух стран».

Ранее Лавров и американский госсекретарь Марко Рубио договорились создать механизм консультаций, чтобы побороть «раздражители» в отношениях США и России.

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