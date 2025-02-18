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15:43, 18 февраля 2025Мир

Лавров и Рубио договорились побороть раздражители в отношениях России и США

Reuters: Лавров и Рубио договорились создать механизм консультаций РФ и США
Дарья Балацкая (редактор отдела «Мир»)

Фото: Hamad I Mohammed / Reuters

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и американский госсекретарь Марко Рубио договорились создать механизм консультаций, чтобы побороть «раздражители» в отношениях США и России. Об этом сообщает Reuters.

Главы внешнеполитических ведомств России и США также договорились о сотрудничестве по вопросам общих геополитических интересов.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков высказался об итогах переговоров с американской стороной. По его словам, они прошли неплохо, делегации провели очень серьезный разговор по всем вопросам и договорились учитывать интересы друг друга.

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