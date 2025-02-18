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15:13, 18 февраля 2025Мир

Помощник президента России подвел итоги переговоров с США в Эр-Рияде

Помощник президента Ушаков: Переговоры России и США в Эр-Рияде прошли неплохо
Семен Александров (редактор)

Фото: Russian Foreign Ministry / Handout / Reuters

Переговоры России и США в столице Саудовской Аравии Эр-Рияд прошли неплохо. Итоги встречи подвел помощник президента России Юрий Ушаков, сообщает ТАСС.

По его словам, делегации провели очень серьезный разговор по всем вопросам и договорились учитывать интересы друг друга. «Мы договорились, что будем учитывать интересы друг друга, но вместе с тем и продвигать двусторонние отношения», — сказал помощник российского лидера.

Пока трудно сказать, подчеркнул Ушаков, что позиции России и США сближаются, но разговор во время встречи в Эр-Рияде об этом шел. Также он отметил, что отдельные команды переговорщиков Москвы и Вашингтона начнут контакты по Украине в свое время.

Ранее в столице Саудовской Аравии прошла встреча делегаций России и США. В переговорах со стороны России принимали участие глава МИД Сергей Лавров и помощник российского президента Ушаков. Американскую сторону на переговорах представили госсекретарь Марко Рубио, советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпредставитель Дональда Трампа Стив Уиткофф.

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