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21:31, 13 февраля 2025Россия

В Кремле оценили готовность Путина к переговорам

Песков: Путин неоднократно говорил о готовности РФ добиваться целей переговорами
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Sputnik / Gavriil Grigorov / Pool / Reuters

Президент России Владимир Путин неоднократно говорил о готовности РФ добиваться целей на Украине посредством переговоров. Таким образом готовность российского лидера к переговорам оценил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину, видео опубликовано в его Telegram-канале.

«Путин неоднократно говорил о нашей готовности идти на такие мирные переговоры, и добиваться наших целей именно через мирные переговоры, политико-дипломатическими средствами», — указал Песков.

По словам представителя Кремля, эта позиция была подтверждена во время телефонного разговора российского президента и его американского коллеги Дональда Трампа.

Ранее Песков рассказал, что после состоявшегося 12 февраля телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа бюрократический аппарат начал свою работу. Он отметил, что после беседы главы государств дали необходимые распоряжения, что «привело в движение машину помощников, ведомств и так далее, которые уже поэтапно будут вступать в диалог и заниматься подготовкой следующих контактов и на рабочем уровне, и на высшем уровне».

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