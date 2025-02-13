В Кремле оценили готовность Путина к переговорам

Песков: Путин неоднократно говорил о готовности РФ добиваться целей переговорами

Президент России Владимир Путин неоднократно говорил о готовности РФ добиваться целей на Украине посредством переговоров. Таким образом готовность российского лидера к переговорам оценил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину, видео опубликовано в его Telegram-канале.

«Путин неоднократно говорил о нашей готовности идти на такие мирные переговоры, и добиваться наших целей именно через мирные переговоры, политико-дипломатическими средствами», — указал Песков.

По словам представителя Кремля, эта позиция была подтверждена во время телефонного разговора российского президента и его американского коллеги Дональда Трампа.

Ранее Песков рассказал, что после состоявшегося 12 февраля телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа бюрократический аппарат начал свою работу. Он отметил, что после беседы главы государств дали необходимые распоряжения, что «привело в движение машину помощников, ведомств и так далее, которые уже поэтапно будут вступать в диалог и заниматься подготовкой следующих контактов и на рабочем уровне, и на высшем уровне».