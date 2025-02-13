Песков рассказал о пришедшей в движение «машине ведомств» после разговора Трампа и Путина

Песков: После разговора Трампа и Путина машина ведомств пришла в движение

После состоявшегося 12 февраля телефонного разговора президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трамп бюрократический аппарат начал свою работу. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По словам представителя Кремля, после беседы главы государств дали необходимые распоряжения, что «привело в движение машину помощников, ведомств и так далее, которая уже поэтапно будут вступать в диалог и заниматься подготовкой следующих контактов и на рабочем уровне, и на высшем уровне».

Ранее Песков пообещал, что после состоявшегося разговора рабочие контакты России и США будут расширены в ближайшие недели.