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18:33, 13 февраля 2025Мир

В Кремле пообещали расширение контактов России и США

Песков: Контакты России и США будут расширены
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

Рабочие контакты России и США будут расширены в ближайшие недели, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС.

«Этим рабочим контактам нужно развернуться. Это будет сделано в ближайшие дни и недели», — указал представитель Кремля.

При этом Песков подчеркнул, что во время переговоров Путин Трамп взаимно пригласили друг друга посетить США и Россию соответственно. «Когда они решат воспользоваться этими приглашениями — посмотрим, покажет динамика развития событий», — добавил он.

Ранее Песков заявил, что Путин будет рад приветствовать Трампа и лидеров других стран на параде в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне, который состоится 9 мая в Москве.

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