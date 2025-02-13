Песков: Путин будет рад приветствовать Трампа и других лидеров на параде 9 мая

Президент России Владимир Путин будет рад приветствовать своего американского коллегу Дональда Трампа и лидеров других стран на параде в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне, который состоится 9 мая в Москве. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Если будут страны, а тем более крупные страны, которые решат с нами разделить радость этой победы и значение этого дня, то, конечно же, мы, и особенно президент Путин, будет рад приветствовать их в Москве», — отметил официальный представитель Кремля.

На вопрос о том, готов ли российский лидер поприветствовать Трампа, если тот прибудет на парад, Песков отреагировал словом «разумеется». Пресс-секретарь российского лидера подчеркнул, что тема победы над фашизмом во Второй мировой войне «актуальна сейчас как никогда».

Ранее бывший разведчик Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер заявил, что Трампу следует отправить делегацию в Москву на празднование 9 Мая.