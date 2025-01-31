Риттер: Трампу следует отправить делегацию в Москву на день Победы

Президенту США Дональду Трампу следует отправить делегацию в Москву на празднование 9 Мая победы в Великой Отечественной войне, так как это поможет наладить отношения с Россией. Об этом написал бывший разведчик Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер в своем аккаунте в социальной сети X.

«В первом разговоре Дональда Трампа с [президентом России] Владимиром Путиным должно прозвучать признание союза, который когда-то существовал для победы над нацистской Германией, и важной роли России в обеспечении этого успеха. И Дональд Трамп должен сказать Владимиру Путину, что хотел бы направить высокопоставленную делегацию на празднование Дня Победы 9 мая», — рассказал военный аналитик.

Кроме того, Риттер предложил Трампу направить американских военных, чтобы они приняли участие в параде Победы. По его словам, подобный жест вызовет уважение к 47-му президенту Соединенных Штатов со стороны российского руководства.

Ранее Риттер заявил, что президента Украины Владимира Зеленского нельзя допускать до церемоний памяти жертв холокоста. В частности, он сказал, что предки современных украинских националистов были «охранниками в концентрационных лагерях», что делает неприемлемыми слова Зеленского о почтении памяти жертв геноцида.