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20:55, 15 июля 2026Путешествия

Блогерша лишилась телефона и была оштрафована в ОАЭ за критику ресторана

Блогерша была оштрафована на 1,7 миллиона рублей за критику ресторана в ОАЭ
Алина Черненко

Фото: shanid chirammal house / Shutterstock / Fotodom

Блогерша лишилась телефона и была оштрафована на 81 тысячу дирхамов (около 1,7 миллиона рублей) за видео с критикой ресторана в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Об этом пишет портал Khaleej Times.

Согласно данным Судебного департамента Абу-Даби, ролик, который инфлюэнсерша разместила в своих соцсетях, опорочил репутацию заведения. Владелец ресторана заявил, что публикация поставила под сомнение его честь и деловую практику.

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Суд установил, что контент вышел за рамки обычного отзыва и содержал личные оскорбления в адрес конкретных людей. Блогершу признали виновной, назначили ей штраф в размере 30 тысяч дирхамов (около 633 тысяч рублей) и обязали выплатить заведению 51 тысячу дирхамов (около 1 миллиона рублей) в качестве компенсации. Более того, подсудимой пришлось удалить видео и отдать стражам правопорядка свой телефон, с которого оно было записано и опубликовано.

В суде Абу-Даби также напомнили о юридических последствиях за клевету в отношении отдельных лиц и организаций. Потребители могут выражать свое мнение о товарах и услугах, однако оскорбления и ложные обвинения могут закончиться разбирательством, пояснили представители местных властей.

Ранее туристку из Европы арестовали в Марокко из-за негативного отзыва, который она разместила в соцсетях. Девушка раскритиковала стандарты вождения и правоохранительные органы этой африканской страны.

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