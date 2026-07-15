Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:21, 15 июля 2026Мир

Вэнс выступил с серьезным признанием о конфликте с Ираном

Вэнс точно не знает, к какому именно исходу приведет конфликт с Ираном
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Madison Swart / Reuters

Вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс признался, что точно не знает, к какому именно исходу приведет конфликт с Ираном. Об этом политик упомянул в эфире подкаста телеведущего Джо Рогана.

«Я не знаю, к чему именно все это приведет, но, по сути, считаю, что мы движемся в правильном направлении. Просто этот процесс будет очень непростым, со множеством пауз и возобновлений», — подчеркнул вице-президент.

При этом Вэнс не стал отвечать на вопрос, как бы он сам поступил в ситуации с Ираном. Политик сослался на слова президента США Дональда Трампа о том, что Вэнс относится к этому «с меньшим энтузиазмом». По словам вице-президента, его задача в том, чтобы дать Трампу «лучший совет, какой только возможен».

15 июля Дональд Трамп провел совещание в Ситуационной комнате Белого дома, где обсуждалась более масштабная военная операция против Ирана. На встрече рассматривались планы ударов по стратегическим объектам на территории Ирана. До этого президент выдвинул жесткий ультиматум Тегерану. Он посоветовал республике заключить соглашение, в противном случае от нее «ничего не останется».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    ВСУ убили инженера, отвечавшего за безопасность на Запорожской АЭС. Как отреагировала Россия?
    Убийство главного инженера ЗАЭС назвали шагом к эскалации на пути ядерного террора
    Украинский олигарх Ермолаев назвал виновных в покушении на него в Монако
    В Германии отказались поддержать президента ФИФА
    Кандидат в главы разведки США порассуждал об отношениях с Россией
    Сестра Греты Тунберг показала свои откровенные фото в журнале
    В Британии связали отставку министра обороны Украины с коррупцией
    На Украине отреагировали на отставку главы Минобороны словами «мы стали дальше от победы»
    В Пентагоне обсудили высадку тысяч солдат на территории одной страны
    Вэнс выступил с серьезным признанием о конфликте с Ираном
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok