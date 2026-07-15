Вэнс выступил с серьезным признанием о конфликте с Ираном

Вэнс точно не знает, к какому именно исходу приведет конфликт с Ираном

Вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс признался, что точно не знает, к какому именно исходу приведет конфликт с Ираном. Об этом политик упомянул в эфире подкаста телеведущего Джо Рогана.

«Я не знаю, к чему именно все это приведет, но, по сути, считаю, что мы движемся в правильном направлении. Просто этот процесс будет очень непростым, со множеством пауз и возобновлений», — подчеркнул вице-президент.

При этом Вэнс не стал отвечать на вопрос, как бы он сам поступил в ситуации с Ираном. Политик сослался на слова президента США Дональда Трампа о том, что Вэнс относится к этому «с меньшим энтузиазмом». По словам вице-президента, его задача в том, чтобы дать Трампу «лучший совет, какой только возможен».

15 июля Дональд Трамп провел совещание в Ситуационной комнате Белого дома, где обсуждалась более масштабная военная операция против Ирана. На встрече рассматривались планы ударов по стратегическим объектам на территории Ирана. До этого президент выдвинул жесткий ультиматум Тегерану. Он посоветовал республике заключить соглашение, в противном случае от нее «ничего не останется».