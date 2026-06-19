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19:20, 19 июня 2026Путешествия

Туристку арестовали в аэропорту страны Африки из-за отзыва в соцсетях

Блогершу из Европы арестовали в аэропорту Марокко из-за негативного отзыва об этой стране
Алина Черненко

Фото: BreizhAtao / Shutterstock / Fotodom

Туристку из Европы арестовали в Марокко из-за негативного отзыва об этой стране, который она разместила в соцсетях. Подробностями истории поделился портал MSN.

30-летнюю блогершу франко-алжирского происхождения Ясс Наубелль задержали на пограничном контроле в аэропорту Марракеша, откуда она должна была улететь домой во Францию, 13 июня. В своем видео, которое быстро стало вирусным, девушка критиковала стандарты вождения и правоохранительные органы этой африканской страны.

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«Я никогда не видела, чтобы люди так ездили. Это очень опасно — машины, водители мопедов без шлемов, с детьми на борту, резко виляют», — возмутилась автор ролика, добавив, что в соседнем Алжире «все лучше, чем здесь».

Наубелль также обвинила сотрудников дорожной полиции в том, что они якобы без необходимости останавливают женщин, чтобы получить от них деньги. Видео привлекло внимание марокканцев, которые оставили под ним сотни комментариев, и дошло до властей страны.

В итоге туристку взяли под стражу. Правоохранители установили, что такой контент носит клеветнический характер по отношению к марокканским гражданам и подрывает авторитет государственного учреждения.

Ранее сотрудники отеля в Турции решили отомстить российской туристке за плохие отзывы об их работе в сети. Иностранцы пробрались к женщине в номер и покопались в ее вещах.

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