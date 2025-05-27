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09:33, 27 мая 2025Путешествия

Сотрудники отеля в Турции решили отомстить россиянке за плохие отзывы и вломились к ней

Shot: Сотрудники отеля в Турции вломились в номер россиянки из-за отзывов
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Edvard Nalbantjan / Shutterstock / Fotodom

Сотрудники отеля в Турции решили отомстить российской туристке за плохие отзывы об их работе в сети и вломились к ней в номер. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Уточняется, что в гостиницу Ma Biche Kemer в Кемере Алена переехала с мужем и двумя детьми из другого отеля. Они собирались провести там три недели. Во время проживания туристка описывала все негативные моменты в чате с отзывами. Работники Ma Biche Kemer увидели ее комментарии и решили наказать женщину.

Они пробрались к ней в номер и покопались в ее вещах. В чемодане взломщики обнаружили тапочки, кофе и зубные щетки из другого отеля. Сделав снимки, работники гостиницы стали угрожать Алене — хотя не уточняется, что незаконного они нашли в чемодане. Позже фотографии содержимого багажа стали появляться в чатах с подписью «возмездие».

Ранее россиянку заселили в номер в подвале пятизвездочного отеля Турции и довели до больницы. Свадебный видеограф из Москвы Татьяна полетела в Аланью вместе с подругой.

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