Осужденный на 20 лет поджигатель костромского клуба отправился на СВО

Сержант Вооруженных сил (ВС) РФ Станислав Ионкин, осужденный за пожар в клубе «Полигон» в Костроме, отправился в зону специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает ТАСС.
Источник агентства подтвердил, что приговоренный к 20 годам лишения свободы военнослужащий уже выполняет поставленные боевые задачи на территории Украины. Адвокат Ионкина не стал комментировать ситуацию.
В марте 2024 года Второй Западный окружной военный суд приговорил Ионкина к 20 годам лишения свободы. Сторона обвинения доказала, что в 2022 году военнослужащий находился в заведении в состоянии алкогольного опьянения и намеренно устроил конфликт с другим посетителем. В ходе ссоры сержант выстрелил из ракетницы, что привело к возгоранию потолка здания. 13 человек не смогли спастись.