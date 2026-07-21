Осужденный на 20 лет поджигатель костромского клуба отправился на СВО

Осужденный на 20 лет поджигатель костромского клуба Ионкин отправился на СВО

Сержант Вооруженных сил (ВС) РФ Станислав Ионкин, осужденный за пожар в клубе «Полигон» в Костроме, отправился в зону специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает ТАСС.

Источник агентства подтвердил, что приговоренный к 20 годам лишения свободы военнослужащий уже выполняет поставленные боевые задачи на территории Украины. Адвокат Ионкина не стал комментировать ситуацию.

В марте 2024 года Второй Западный окружной военный суд приговорил Ионкина к 20 годам лишения свободы. Сторона обвинения доказала, что в 2022 году военнослужащий находился в заведении в состоянии алкогольного опьянения и намеренно устроил конфликт с другим посетителем. В ходе ссоры сержант выстрелил из ракетницы, что привело к возгоранию потолка здания. 13 человек не смогли спастись.