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04:16, 21 июля 2026Бывший СССР

В Раде оценили признание бывшего министра обороны Украины

Дубинский: Федоров признал проблемы с ПВО в Сумской области
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Danylo Antoniuk / Globallookpress.com

Бывший министр обороны Украины Михаил Федоров признал проблемы с противовоздушной обороной (ПВО) в некоторых регионах страны, включая Сумскую область. На это в своем Telegram-канале обратил внимание депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене.

Он подчеркнул важность этого заявления, отметив, что оно контрастирует с намерением Киева производить зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot.

«Знаете, что самое важное сказал Федоров во время своей пресс-конференции? Нет, не про [главкома ВСУ Александра] Сырского. А о том, что за ПВО Сум на 5-м году войны никто не отвечает. Нет человека, который бы отвечал за оборону города и области», — написал депутат.

Ранее Федоров заявил, что в некоторых украинских регионах нет ответственных за ПВО. Он рассказал, что посетил Сумскую область и выяснил, что там нет единой системы управления.

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