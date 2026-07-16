Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:23, 16 июля 2026Бывший СССР

Бывший министр обороны Украины раскрыл новые подробности о проблемах с ПВО

Федоров: На Украине в некоторых регионах нет ответственных за ПВО
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Christian Mang / Reuters

На Украине в некоторых регионах нет ответственных за противовоздушную оборону (ПВО). Об этом заявил отправленный в отставку министр обороны Украины Михаил Федоров, передает Telegram-канал «Политика Страны».

«За ПВО в Сумской области никто не отвечает. Есть группировки войск "Север", "Сумы", есть "ПВО-Сумы", есть "Курск", но за защиту города и всей области, чтобы можно было сказать: "Ты ответственный, и у тебя все под оперативным контролем", — никто не отвечает», — объяснил Федоров.

Он также отметил, что главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского и начальника Генштаба ВСУ Андрея Гнатова необходимо уволить. По словам Федорова, это поможет сократить преступность в армии.

Ранее стало известно, что Владимир Зеленский уволил Федорова, потому что США продвигали его в президенты Украины. Еще одной причиной отставки главы Минобороны стал конфликт с Сырским.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Главком ВСУ Сырский ответил потребовавшему его отставки Федорову
    Рынку труда предрекли обвал из-за ИИ и новую «паузу Энгельса»
    Жители многоэтажки в Ленобласти пожаловались на мокрые провода
    Названа модная замена шлепанцам
    Россиянка годами издевалась над 12 приемными детьми
    Постсоветская страна нарастила импорт нефтепродуктов и газа из России
    Число открытий компаний в России опустилось до минимума
    В России в продаже появился уникальный рамный внедорожник Toyota
    Валерия раскрыла свой главный страх
    Неймар купил яхту за 23 миллиона долларов после вылета сборной Бразилии с ЧМ-2026
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok