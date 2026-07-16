Федоров: На Украине в некоторых регионах нет ответственных за ПВО

На Украине в некоторых регионах нет ответственных за противовоздушную оборону (ПВО). Об этом заявил отправленный в отставку министр обороны Украины Михаил Федоров, передает Telegram-канал «Политика Страны».

«За ПВО в Сумской области никто не отвечает. Есть группировки войск "Север", "Сумы", есть "ПВО-Сумы", есть "Курск", но за защиту города и всей области, чтобы можно было сказать: "Ты ответственный, и у тебя все под оперативным контролем", — никто не отвечает», — объяснил Федоров.

Он также отметил, что главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского и начальника Генштаба ВСУ Андрея Гнатова необходимо уволить. По словам Федорова, это поможет сократить преступность в армии.

Ранее стало известно, что Владимир Зеленский уволил Федорова, потому что США продвигали его в президенты Украины. Еще одной причиной отставки главы Минобороны стал конфликт с Сырским.