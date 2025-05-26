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10:31, 26 мая 2025Путешествия

Россиянку попала в больницу из-за номера в подвале пятизвездочного отеля Турции

Shot: Россиянку заселили в номер в подвале пятизвездочного отеля Аланьи
Мария Борисова
Мария Борисова

Россиянку заселили в номер в подвале пятизвездочного отеля Турции и довели до больницы. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Свадебный видеограф из Москвы Татьяна полетела в Аланью вместе с подругой. Туристки купили горящий шестидневный тур за 94 тысячи рублей и остановились в гостинице Good Life Utopia Family Resort Hotel.

Хотя девушки бронировали номер с видом во двор, комната оказалась в подвале со стеной и травой. Из-за сырости в номере было невозможно дышать, однако на ресепшене россиянок отказались переселить без доплаты. По словам девушек, им сказали, что они «не заслуживают другой номер».

Позже Татьяне стало плохо, ее тошнило десять часов. В итоге туристку госпитализировали на скорой, и она сутки провела в местной больнице под капельницами. Отмечается, что лечение обошлось в 150 тысяч рублей, расходы покрыла страховка. Еще 25 тысяч москвичка потратила на лекарства.

Когда Татьяну выписали из больницы, гостьи вернулись в отель. Им все же пришлось доплатить 50 евро за более комфортный номер.

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