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21:51, 15 июля 2026Россия

На ЗАЭС назвали убийство главного инженера посягательством на принцип безопасности

ЗАЭС: Убийство главного инженера Яковлева является посягательством на принцип безопасности
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Убийство главного инженера Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) Александра Яковлева является посягательством на принцип безопасности ядерных объектов. Об этом говорится в заявлении ЗАЭС в мессенджере «Макс».

«Убийство атомщика — это преступление, которому невозможно найти оправдание. Это посягательство не только на человеческую жизнь, но и на сам принцип безопасности ядерных объектов, который всегда должен оставаться вне политики и насилия», — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что Яковлев отвечал за безопасность эксплуатации ЗАЭС.

Ранее глава «Росатома» Алексей Лихачев рассказал подробности об убийстве главного инженера Запорожской АЭС Александра Яковлева.

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