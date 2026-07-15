На ЗАЭС назвали убийство главного инженера посягательством на принцип безопасности

ЗАЭС: Убийство главного инженера Яковлева является посягательством на принцип безопасности

Убийство главного инженера Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) Александра Яковлева является посягательством на принцип безопасности ядерных объектов. Об этом говорится в заявлении ЗАЭС в мессенджере «Макс».

«Убийство атомщика — это преступление, которому невозможно найти оправдание. Это посягательство не только на человеческую жизнь, но и на сам принцип безопасности ядерных объектов, который всегда должен оставаться вне политики и насилия», — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что Яковлев отвечал за безопасность эксплуатации ЗАЭС.

Ранее глава «Росатома» Алексей Лихачев рассказал подробности об убийстве главного инженера Запорожской АЭС Александра Яковлева.