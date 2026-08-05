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09:02, 5 августа 2026Путешествия

Россиянка описала жизнь в ОАЭ фразой «невозможно чувствовать себя чужим»

Российская тревел-блогерша рассказала о большом количестве разных национальностей в ОАЭ
Алина Черненко

Фото: Raghed Waked / Reuters

Российская тревел-блогерша Екатерина, приехавшая в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), рассказала о большом количестве людей разных национальностей в этой стране. Своими наблюдениями она поделилась в личном блоге «Катя — живу в путешествиях» на платформе «Дзен».

Автор публикации отметила, что иностранцы составляют около 89 процентов населения ОАЭ. Это один из самых высоких показателей в мире. Крупнейшие общины — индийцы, пакистанцы, бангладешцы, филиппинцы и египтяне. Кроме того, в стране много европейцев, арабов из соседних государств, африканцев и русскоговорящих. Именно поэтому английский язык на улицах звучит чаще, чем арабский, добавила Екатерина.

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«Наверное, именно поэтому здесь почти невозможно чувствовать себя чужим. Почти каждый человек когда-то тоже был новичком. Прилетел с чемоданом, искал квартиру, открывал банковский счет, привыкал к жаре, скучал по дому и пытался разобраться, как устроена жизнь в новой стране», — такими фразами описала увиденное россиянка.

Она добавила, что многие из этих людей приехали в ОАЭ не навсегда, но задержались на годы. По словам соотечественницы, это государство стало для них местом, где можно заработать, получить опыт и одновременно поддерживать родных, которые живут за тысячи километров.

«Люди здесь относятся друг к другу спокойнее. Никого не удивляет чужой акцент. Никого не удивляет другая кухня. Никого не удивляет, что коллега празднует совсем другие праздники. Здесь словно заранее принято правило: мы все разные, и это нормально», — заключила автор.

Ранее другая российская тревел-блогерша описала Дубай фразой «показуха и пустой пафос». По ее словам, там все «вылизано, отшлифовано, сияет», но внутри — пустота.

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