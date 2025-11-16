Путешествия
11:00, 16 ноября 2025

Россиянка побывала в Дубае и описала его фразой «показуха и пустой пафос»

Алина Черненко

Фото: Kamran Jebreili / AP

Российская путешественница Елена Лисейкина побывала в Дубае, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), и описала его фразой «показуха и пустой пафос». Своими впечатлениями она поделилась в личном блоге «Путешествия с фотокамерой» на платформе «Дзен».

Автор публикации призналась, что Дубай производит впечатление города, где важно не «что», а «как выглядит». По ее словам, там все «вылизано, отшлифовано, сияет», но внутри — пустота.

«Каждый уголок словно создан для фотографии, а не для жизни. Торговые центры, небоскребы, искусственные острова — все идеально, но не по-человечески. В первый раз интересно. Но через пару дней начинает казаться, что живешь в декорациях», — посетовала Лисейкина.

Россиянка также пожаловалась на высокие цены на развлечения и услуги, толпы в метро, торговых центрах и прогулочных зонах, жару и песчаные бури. Кроме того, блогерша отметила, что в Дубае нет ощущения арабской культуры и истории.

«Одни сувениры, китайские магниты и чай в красивых коробках. Все будто сделано под туриста. От арабского духа остались только дома с ветровыми башнями. Сами же продавцы чаще всего из Пакистана, Индии или Филиппин», — поделилась она.

Разочаровали путешественницу и местные пляжи. «Верблюды, пластиковые катамараны в виде машинок, батуты, катания на бананах — все это живо напомнило Анапу или Геленджик. Только ценник в десять раз выше», — заключила автор.

Ранее другой россиянин описал отдых в Дубае летом фразой «весь потный, как свинья». По словам соотечественника, август — худший месяц для поездки в эмират.

