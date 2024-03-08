Россиянин описал отдых в Дубае летом фразой «весь потный, как свинья»

Российские туристы побывали в Дубае и пожаловались на сильную жару, плохие пляжи и отсутствие достопримечательностей. Своими впечатлениями они поделились с «Тинькофф Журналом».

Так, один из путешественников признался, что в Дубае летом влажность почти 100 процентов. «Пройдешь 10 минут — и, как свинья, весь потный. Август — худший месяц, все уезжают, город умирает», — такими фразами описал свой опыт собеседник издания.

Еще одна туристка, Елена Сивак, была разочарована местными пляжами. Ее расстроило наличие буйков возле берега и отсутствие обзора из-за насыпных островов.

«Я вольный человек и хотела бы видеть бескрайний берег, а не убогие бухты с видом на отель "Парус", искусственный остров в виде пальмы или что-то еще несуразное в масштабе вечности», — пояснила она.

Другая россиянка по имени Анастасия Ноздрюхина рассказала, что за пять дней она объездила Дубай вдоль и поперек, захватив еще и Абу-Даби и Шарджу. «Уже не знала, чем заняться. Удалось даже побывать в дубайском районе, где живут индийцы и пакистанцы, — попала туда случайно. В том районе на улицах было очень грязно и, по ощущениям, небезопасно», — добавила туристка.

Ранее россиянка побывала в отеле Beach Walk в ОАЭ и описала поездку фразой «пустая трата денег». Она пожаловалась на неудачное расположение гостиницы, маленькие номера, плохую звукоизоляцию и скудные завтраки.

