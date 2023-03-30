Россиянка отдохнула в Дубае и описала поездку фразой «пустая трата денег»

Россиянка побывала в ОАЭ и пожаловалась на скудные завтраки и плохую звукоизоляцию в отеле

Российская туристка побывала в отеле Beach Walk в ОАЭ и описала поездку фразой «пустая трата денег». Своими впечатлениями девушка поделилась на портале «Тонкости туризма», ее отзыв опубликован на платформе «Дзен».

Автор публикации сообщила, что недельный отдых в Дубае с размещением в четырехзвездочной гостинице обошелся ей в 159 тысяч рублей на двоих. При этом, по словам россиянки, выбранная ею гостиница по меркам ОАЭ может претендовать лишь на две звезды. «А стоит столько только потому, что находится в хорошем районе», — пояснила она.

Читательница портала отметила, что отель совсем не пляжный, а городской, который просто расположен недалеко от моря: номера в гостинице маленькие, все без балконов, завтраки скудные. «Если у вас номер выходит окнами на трассу, сразу меняйте — шум очень сильный, спать невозможно, — пожаловалась она. — Звукоизоляция между номерами тоже плохая, я даже слышала, как наши соседи (кажется, из Саудовской Аравии) молятся».

При этом у гостиницы на всех сайтах высокий рейтинг и хорошие отзывы. «Конечно, плюсы тоже есть, — подчеркнула она. — Отель очень чистый, персонал отзывчивый. Расположение удобное, рядом кафе и рестораны, открытые даже в ночное время».

Ранее другая россиянка побывала в бюджетном бутик-отеле Club Bamboo на тайском острове Пхукет и описала его фразой «хуже любого хостела». Туристка пожаловалась на наплевательское отношение персонала к гостям, грязный пляж, а также сырость и вонь в номере и на всей территории гостиницы.