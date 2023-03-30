Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
05:32, 30 марта 2023Путешествия

Россиянка отдохнула в Дубае и описала поездку фразой «пустая трата денег»

Россиянка побывала в ОАЭ и пожаловалась на скудные завтраки и плохую звукоизоляцию в отеле

Фото: Emma Harrisova / Unsplash

Российская туристка побывала в отеле Beach Walk в ОАЭ и описала поездку фразой «пустая трата денег». Своими впечатлениями девушка поделилась на портале «Тонкости туризма», ее отзыв опубликован на платформе «Дзен».

Автор публикации сообщила, что недельный отдых в Дубае с размещением в четырехзвездочной гостинице обошелся ей в 159 тысяч рублей на двоих. При этом, по словам россиянки, выбранная ею гостиница по меркам ОАЭ может претендовать лишь на две звезды. «А стоит столько только потому, что находится в хорошем районе», — пояснила она.

Материалы по теме:
Париж Персидского залива Полиция на суперкарах, золотые унитазы и длинные шпили: на что способны арабы
Париж Персидского заливаПолиция на суперкарах, золотые унитазы и длинные шпили: на что способны арабы
13 октября 2018
«Лучше, чем Сочи» Как россияне облюбовали Дубай и научились отдыхать там за 30 тысяч рублей в месяц?
«Лучше, чем Сочи»Как россияне облюбовали Дубай и научились отдыхать там за 30 тысяч рублей в месяц?
12 июня 2021

Читательница портала отметила, что отель совсем не пляжный, а городской, который просто расположен недалеко от моря: номера в гостинице маленькие, все без балконов, завтраки скудные. «Если у вас номер выходит окнами на трассу, сразу меняйте — шум очень сильный, спать невозможно, — пожаловалась она. — Звукоизоляция между номерами тоже плохая, я даже слышала, как наши соседи (кажется, из Саудовской Аравии) молятся».

При этом у гостиницы на всех сайтах высокий рейтинг и хорошие отзывы. «Конечно, плюсы тоже есть, — подчеркнула она. — Отель очень чистый, персонал отзывчивый. Расположение удобное, рядом кафе и рестораны, открытые даже в ночное время».

Ранее другая россиянка побывала в бюджетном бутик-отеле Club Bamboo на тайском острове Пхукет и описала его фразой «хуже любого хостела». Туристка пожаловалась на наплевательское отношение персонала к гостям, грязный пляж, а также сырость и вонь в номере и на всей территории гостиницы.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Фариза Бацазова
Обсудить
Последние новости
Раскрыт новый логотип МТС
Актриса из фильма «Девчата» раскрыла размер своей пенсии
Посол уличил участников «Саммита за демократию» в молчании по ситуации с УПЦ
Россиянка отдохнула в Дубае и описала поездку фразой «пустая трата денег»
В России создали альтернативу IMAX
Невролог дала советы по оказанию помощи человеку при панической атаке
В США указали на ошибку Вашингтона в отношениях с Россией
Мужчины перечислили самые ненавистные женские фразы
Мужчина с пересаженным пенисом рассказал о жизни через семь лет после операции
Названы города России с минимальной разницей цен на «однушки» и «двушки»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.