Россиянка побывала в отеле в Таиланде и описала его фразой «хуже любого хостела»

Россиянка побывала на Пхукете и пожаловалась на наплевательское отношение персонала отеля

Российская туристка побывала в бюджетном бутик-отеле Club Bamboo на тайском острове Пхукет и описала его фразой «хуже любого хостела». Своими впечатлениями девушка поделилась на портале «Тонкости туризма», ее отзыв опубликован на платформе «Дзен».

Россиянка рассказала, что уже не первый раз отправляется на отдых в популярную курортную страну Азии. «Отдыхала и в шикарных отелях с райскими пляжами, и в городских хостелах, видела разный Таиланд, но этот отель реально худший, хоть по фото и может показаться, что там хорошо», — пояснила она.

Туристка пожаловалась на наплевательское отношение персонала к гостям, грязный пляж, а также сырость и вонь в номере и на всей территории гостиницы. «Постельное белье пахнет тухлятиной, полотенца дырявые, в санузел страшно войти, — добавила она. — За неделю отдыха отключали воду и электричество несколько раз на три-четыре часа. Иногда даже с самого утра не было воды».

По словам читательницы портала, тараканы и муравьи — обычное дело для Таиланда, но даже в самых бюджетных отелях страны в номерах есть средства от насекомых. «Тут, конечно, ничего такого нет, — отметила она. — Муравьи кучкуются в ванной, а тараканы — под кроватью».

Путешественница рекомендовала отдыхающим обходить стороной этот отель. «Лучше поселиться в хостеле, где в номере у тебя будет только кровать, но зато чистая, — резюмировала она. — Все остальное есть в городе».

Ранее в феврале российская туристка побывала на тайском острове Пхукет и пожаловалась на массовый приезд путешественников из Китая, которые «портили все». По ее словам, жители КНР очень громко выясняли отношения между собой и с персоналом, а также постоянно слушали музыку в своих колонках или в телефоне.