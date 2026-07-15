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20:51, 15 июля 2026Экономика

Рост цен на ремонт в России оценили

Лапидус: Ремонт в России подорожал на 20 %
Александра Качан (Редактор)

Фото: Пелагия Тихонова / Коммерсантъ

Ремонт в России продолжает дорожать на фоне инфляции, сложностей с логистикой и последствий импортозамещения. Рост цен оценил заведующий кафедрой «Технологии и организация строительного производства» МГСУ Азарий Лапидус в беседе с НСН.

«Возьмите инфляцию 5-8 процентов, добавьте ситуацию с бензином, добавьте импортозамещение, которое все‑таки не прошло без каких‑то финансовых потерь. Если все это в сумме взять, то мы получим эти плюс 20 процентов к стоимости ремонта», — объяснил эксперт.

Он добавил, что реальный рост цен оказался ниже того, что показывали прогнозы: согласно некоторым оценкам, ремонт мог подорожать на 50-100 процентов. При этом, по словам Лапидуса, в будущем стоимость работ может подняться сильнее, если топливный кризис затянется, а цены материалов, значительную часть которых перевозят по железным дорогам, на фоне этого вырастут.

Ранее сообщалось, что с начала 2026 года ремонт квартир в России подорожал на 5-6 процентов.

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