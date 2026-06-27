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18:39, 27 июня 2026Экономика

Россиян предупредили об изменении цен на ремонт

Эксперт «Роквул»: Стоимость ремонта квартир в России увеличилась на 5-6 %
Лилиана Набиуллина (редактор)

Фото: Zakhar Mar / Shutterstock / Fotodom

Цены на ремонт квартир в России с начала года стали выше на 5-6 процентов. Об этом в разговоре с ТАСС рассказал менеджер по развитию сегментов DIY и «Акустика» компании «Роквул» Александр Коршунов.

Такое удорожание спикер связал с увеличением цен на строительный инвентарь. В частности, стоимость материалов для тепло- и звукоизоляции с начала года выросла в среднем на 5 процентов. Аналогичное повышение цен, по словам Коршунова, затронуло и другую строительную продукцию.

Общей причиной такой динамики стал рост стоимости логистики и энергоресурсов, а также необходимость повышения зарплаты рабочим, пояснил представитель компании «Роквул».

В том случае, когда ремонт осуществляется своими силами, наибольший рост цен будет заметен при заказе проектировочных и отделочных работ, отметил Коршунов.

Ранее минимальную стоимость ремонта в однокомнатной квартире в новостройке Москвы оценили в 1,5 миллиона рублей. Проведение работ в «евродвушке» или классической «двушке», по словам аналитиков «Выберу.ру», обойдется уже в 2,5--3,5 миллиона рублей.

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