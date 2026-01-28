Названа минимальная стоимость ремонта в Москве

«Выберу.ру»: Ремонт квартиры в Москве стоит минимум 1,5 млн рублей

Ремонт в однокомнатной квартире в новостройке в Москве в 2025-2026 годах обойдется минимум в 1,5 миллиона рублей. Об этом говорится в исследовании «Выберу.ру», передает РИА Новости.

По данным компании, снизить бюджет не выйдет даже в том случае, если значительная часть работ будет выполнена своими силами, а материалы подобраны из самого доступного сегмента. Больше всего москвичи тратят на черновые работы, электрику, сантехнику и базовую отделку.

Ремонт «евродвушки» или классической двухкомнатной квартиры обойдется дороже: минимальный бюджет составит от 2,5 до 3,5 миллиона рублей, а при выполнении работ профессионалами — от 4,5 до 6 миллионов рублей. В случае с трехкомнатной квартирой придется потратить от 3,5-4 миллионов при самом экономном сценарии и до 7-10 миллионов при ремонте «под ключ».

В среднем ремонт без отделки в столичной новостройке обойдется в 30-40 тысяч рублей за квадрат. Более половины респондентов отметили, что конечная сумма превысила запланированный бюджет минимум на 20-30 процентов. В основном это связано с ростом цен на стройматериалы и дефицитом квалифицированных рабочих.

Ранее россиянам посоветовали не ждать снижения стоимости капитального ремонта жилья. При этом, согласно прогнозам экспертов, рост цен будет незначительным.